Terzotemponapoli.com - Denis: “Schiererei Raspadori o Simeone insieme a Lukaku”

German, ex attaccante del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero. Tra i temi trattati anche la sua amicizia con Lavezzi. Di seguito quanto dichiarato dall’ex attaccante del Napoli.: “Il VAR? Si poteva tranquillamente verificare ciò che è successo in Inter-Fiorentina“Così l’argentino: “In questo momento nel Napolidue punte,. Manca un giocatore che salta l’uomo. Il VAR? Si poteva tranquillamente verificare ciò che è successo in Inter-Fiorentina, la palla è uscita di tanto. Ormai ci sarà questa polemica. Il quarto uomo non è lì solo per verificare se gli allenatori escono dall’area tecnica, è una situazione che si poteva vedere subito.su Retegui eContinua l’ex attaccante: “Retegui all’inizio pensavo facesse un po’ fatica con Gasperini, ma subito si è fatto trovare pronto.