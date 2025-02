Sport.quotidiano.net - Dellavalle "Lo Spezia? Tanti cross in arrivo..."

Leggi su Sport.quotidiano.net

Fatti e non parole. Un po’ come in campo. Alessandronon concede molto a microfoni e taccuini, ma questo fa parte della personalità di un ragazzo pulito ed educato che preferisce siano soprattutto le sue giocate a fare appassionare i tifosi canarini. Ma tant’è che è il suo turno, nella rotazione settimanale del mercoledì, giorno deputato dall’ufficio comunicazione del Modena a concedere un calciatore agli organi di informazione, e quindi il difensore gialloblù si concede comunque volentieri alle domande. Torinese di nascita e con il cuore granata, spiega subito cosa significa essere un ragazzo del Filadelfia: "Giocare per il Torino è un onore davvero incredibile, soprattutto per la storia che c’è dietro questo club. Sono arrivato al Toro che avevo quindici anni, e ho fatto tutto il percorso delle giovanili fino all’esordio in prima squadra.