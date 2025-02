Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Alice Neri, il processo. Battaglia in aula sui pantaloni indossati quella notte da Gaaloul

"Io ho solo un paio dida lavoro. Per questo motivo ierano gli stessi siasera che la mattina successiva. Chiedo che vengano riguardati i filmati della videocamera della casa dove vivevo, che mi hanno inquadrato con lo stesso pantalone". Sono state queste le parole ieri di Mohamed, imputato nelper ildi, avvenuto nelle campagne di Fossa di Concordia a novembre 2022. Il giovane tunisino, infatti, ha ancora una volta rilasciato spontanee dichiarazioni per precisare come, in suo possesso, all’epoca dei fatti vi fosse solo un paio dida lavoro. Le immagini deierano state poi confrontate con iche i familiari del giovane avevano trovato nell’abitazione dell’imputato, a Fossa di Concordia, poi consegnati e analizzati dal Ris.