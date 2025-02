Ilrestodelcarlino.it - Degrado, opposizioni all’attacco: "Dai giardini Colucci all’Annunziata. Aree verdi abbandonate a se stesse"

Verde in abbandono, siringhe e: con una serie di istantanee l’opposizione si è unita per richiamare l’attenzione del sindaoc Marco Fioravanti su alcune zone ella città che gridano vendetta per l’abbandono che purtroppo le caratterizza. Ascoli Bene Comune, Ascolto & Partecipazione e Partito Democratico hanno accolto con scetticismo il progetto di piantumazione degli alberi presso il Parco dei Ricordi che sorgerà nella discarica di Relluce: "Riconosciamo il potenziale valore ambientale e simbolico dell’iniziativa, tuttavia, esprimiamo forti perplessità per la mancata coerenza nella gestione dellecittadine, ritenuta insufficiente". L’opposizione è nota per le posizioni ambientaliste, come aveva già dimostrato qualche mese fa quando si era scagliata contro l’annunciato piano di abbattimento di oltre cento alberi in città.