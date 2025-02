Gamberorosso.it - "Dealcolati? In fiera sono finiti al secondo giorno, ma è solo una fase. A Parigi è tornato il sorriso". Intervista al direttore di Wine Paris

Ci diamo appuntamento a 10 minuti dalla chiusura della. Con Rodolphe Lameyse,di Vinexposium, l’ente della/Vinexpo, facciamo il punto di questa sesta edizione di, andata in onda dal 10 al 12 febbraio registrando un totale di 5300 cantine di cui oltre 12oo produttori italiani (+74% rispetto al 2024). Lameyse è provato, ha l’aria soddisfatta e non si tira indietro nelle risposte.Cosa l’ha colpita di quest’edizione?Ildelle persone in. Non era scontato. Al di là di tutto quello che sta succedendo a livello ambientale, politico ed economico, ho toccato con mano del sano ottimismo. In questo momento l’atmosfera nel mondo del vino è il punto. Questo è un segno di speranza, di resilienza: la community del vino è pronta a rilanciare tutte le sfide.