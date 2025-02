Quifinanza.it - Dazi di Trump sui prodotti italiani: rischio su auto, bevande e farmaci

Leggi su Quifinanza.it

Se idi Donalddovessero colpire ile conseguenze sarebbero drammatiche e immediate. Il presidente Usa ha apparentemente lasciato aperta l’ipotesi di graziare l’Italia, considerato il suo rapporto personale con Giorgia Meloni (“lei mi piace molto, vedremo che succede”).Tuttavia, la regola capitale del profitto è che “gli affari sono affari” e, dunque, non tengono conto di alcuna simpatia personale.Made in Italy esposto aidi DonaldUna nota del Centro studi Confindustria evidenzia come il made in Italy sia particolarmente esposto a eventualiamericani, dal momento che gli Usa “sono la prima destinazione extra-Ue dell’export italiano di beni e di servizi e la prima in assoluto per gli investimenti diretti all’estero”.Nel 2024 le vendite dinegli Usa sono state pari a circa 65 miliardi di euro.