Dazi di Trump, i settori (e i prodotti) più colpiti in Italia: cosa aspettarsi

Roma, 13 febbraio 2025 – Quali effetti avranno idi Donalsull’? Quali ipiù? A dare riscontro a queste domande è il Centro Studi di Confindustria nel Report su “La nuova politica commerciale degli Stati Uniti: scenari e canali di trasmissione. Ie ieuropei eni più a rischio”. L’export-import-Usa Nel caso dell’, le connessioni economiche sono estremamente profonde. Gli Usa sono la prima destinazione extra-UE dell’exportno di beni e di servizi e la prima in assoluto per gli investimenti diretti all’estero. Nel 2024 le vendite di benini negli USA sono state pari a circa 65 miliardi di euro, generando un surplus vicino a 39 miliardi. Nonostante un calo nell’ultimo anno, il mercato statunitense ha offerto il contributo più elevato in assoluto alla crescita dell’exportno dal pre-Covid.