Days Gone Remastered annunciato per PS5 con un trailer gameplay allo State of Play

Sony haufficialmenteperStation 5 durante loof, presentandolo con unche ha messo in mostra le novità di questa versione. Il titolo sarà disponibile dal 25 aprile 2025 e rappresenta la versione definitiva dell’avventura survival con protagonista Deacon St. John.Dopo i rumor delle scorse settimane, il colosso giapponese ha confermato che oltre a un miglioramento tecnico, questa edizione introduce nuove modalità di gioco, miglioramenti all’accessibilità e il supporto completo al controller DualSense. Questasfrutta la potenza di PS5 per offrire una grafica rinnovata con migliore qualità di ombre e illuminazione, maggiore distanza di rendering per la vegetazione e supporto VRR per una fluidità ottimale.Il giocatore può scegliere tra la Modalità Qualità per una risoluzione più alta o la Modalità Prestazioni per un framerate migliorato.