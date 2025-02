Sport.quotidiano.net - Davis, la scommessa vincente. "Sella, sono certo che ci salveremo. Sono cresciuto assieme al gruppo»

Terry Henderson lo assicurò in estate, proprio su queste pagine: "Stacyche si adatterà rapidamente all’A2 e diventerà un giocatore importante per questo campionato. Vi stupirà". A mesi di distanza, si può tranquillamente dire che l’esterno del North Carolina ci aveva preso in pieno. Peccato che il binomio tra lui e il totem dellasi sia scomposto prematuramente, con Henderson che a dicembre ha fatto le valige, lasciando la scena a Devoe: cose di sport, cose che capitano. Intanto, ha continuato e continua a far la voce grossa sotto e lontano dal canestro, confermandosi di settimana in settimana uno dei ‘5’ più dominanti della lega. Diciassette punti abbondanti di media in quasi 35 minuti in campo ogni domenica, con quasi 7 rimbalzi e 2 assist. Spesso e volentieri decisivo, anche domenica contro Cantù, dove è stato ancora una volta tra i migliori.