Davide Tardozzi sui test della Ducati: "Non è andata come speravamo, gli avversari sono tanti"

pre-stagionaliMotoGPufficialmente andati in archivio con delle indicazioni interessanti, anche seogni anno bisognerà attendere le prime gare per avere un quadro completo degli effettivi valori in campo.resta il punto di riferimento in griglia, nonostante le tante novità accantonate sulla GP25 in vista del round inaugurale del campionato.“Non èesattamenteci saremmo aspettati. Abbiamo portato qui un sacco di cose nuove per la GP25 ma alcune di queste non hanno performatoci saremmo aspettati, per cui abbiamo deciso di metterle da parte. Il motore? Dobbiamo congelarlo per due anni, quindi la decisione di rimanere sul motore 2024 è già stata presa, mentre altre coseaerodinamica e telaio verranno riprovate probabilmente neldi Jerez a stagione in corso.