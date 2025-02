Iltempo.it - Date una penna a Fedez e vi dirà chi è. Rose Villain "pret" piace

Nella caccia al responsabile del grande patatrac mediatico che ha visto coinvolti, Chiara Ferragni, Angelica Montini e Achille Lauro, a uscirne lacerato e un po' sfregiato è stato soprattutto il primo. Accusato di avvelenare i pozzi dai quali le persone a lui care prelevavano l'acqua e di godere nel fare impazzire la maionese (indipendentemente dalla qualità degli ingredienti a sua disposizione), il rapper ha dovuto fare i conti con un'onda d'urto che l'ha travolto e messo alla berlina. Aver affidato le sue confessioni a Fabrizio Corona, ça va sans dire, è stato un passo falso. Anzi, visto il tema, falsissimo. Chi ha fatto di questa vicenda l'unico manifesto di un personaggio in cui da sempre abitano le contraddizioni, però, non ha certo brillato per ingegno od originalità. Quandoentra in scena con passo felpato e asciuga la performance evitando di darsi in pasto ai leoni da tastiera con trovate a favore di camera, il chiacchiericcio malevolo si ferma e le parole, che di questo spazio sono protagoniste, scorrono e colpiscono, tagliano e inspiegabilmente ricuciono.