Comingsoon.it - Das Licht, la recensione: massimalista e bulimico, parla di tutto e non dice niente

Leggi su Comingsoon.it

Tom Tykwer apre per la terza volta (dopo Heaven e The International) il Festival di Berlino, e lo fa con un film tanto ambizioso quanto confuso, che sbaglia praticamentequel che c'è da sbagliare. Ladi The Light, film d'apertura della Berlinale 2025, di Federico Gironi.