Vanityfair.it - Dario D'Ambrosi, l'intervista: il Teatro Patologico e il malato di mente libero dallo stereotipo

Leggi su Vanityfair.it

Da più di 30 anni è il deus ex machina di un progetto che ha ridato dignità ai malati di, rendendo l'Italia il primo paese a credere allaterapia come cura per generare bellezza