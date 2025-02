Anconatoday.it - Danneggiatore seriale di ospedali dà in escandescenze al Carlo Urbani e finisce denunciato

Leggi su Anconatoday.it

JESI – I Carabinieri della Compagnia di Jesi hannoun uomo di 40 anni per danneggiamento aggravato della porta di ingresso al Pronto Soccorso dell’Ospedale ‘’. L’uomo si stava lamentando per, a suo dire, la lunga attesa e, sempre secondo le sue considerazioni, per la.