Juventusnews24.com - Danilo esaltato da Filipe Luis: «In Brasile è davvero valorizzato. Sta dominando, eppure in Europa veniva messo in discussione…»

di Redazione JuventusNews24da: le dichiarazioni dell’allenatore del Flamengo dopo l’assist del brasiliano nell’1-0 sul BotafogoPrima partita da titolare al Flamengo per l’ex capitano della Juvee prima vittoria. Assist decisivo per il difensore nell’1-0 contro il Botafogo., nel post partita, ha parlato così.– «È il tipo di giocatore che deve venire inper essere. Ha giocato solo nei club più grandi d’, ha vinto tuttovienein discussione. Poi, torna ine domina in un modo che facciamo fatica a capire. È spettacolare che un giocatore del genere scelga di venire al Flamengo. Lui contribuisce sia in campo che fuori. È difficile trovare un giocatore di questo livello. Sono molto entusiasta della mia difesa».