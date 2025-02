Thesocialpost.it - Daniele Rugani condannato a 6 mesi per guida in stato di ebbrezza: revocata la patente e confiscata la sua Maserati

Leggi su Thesocialpost.it

, ex difensore della Juventus e attualmente in forza all’Ajax, èa seidi arresto perindi. Il giudice del Tribunale di Torino ha emesso la sentenza il 13 febbraio, aggiungendo alla pena anche una multa di 2.000 euro (sospesa con la condizionale), la revoca dellae la confisca della sua.L’episodio risale al 21 luglio 2023, quandoerafermato dalla polizia stradale nei pressi di un raccordo alle porte di Torino. Il calciatore aveva avuto un incidente autonomo, fortunatamente senza feriti né danni rilevanti. Tuttavia, sottoposto all’alcol test, i valori riscontrati erano superiori al limite consentito dalla legge.Il provvedimento èconfermato dopo le indagini e le verifiche effettuate. “La sicurezza stradale non può essere trascurata, anche quando non ci sono conseguenze gravi”, avrebbe spiegato una fonte giudiziaria in merito alla decisione di confiscare il veicolo e revocare la