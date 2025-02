Terzotemponapoli.com - Dall’Inghilterra: “United su Osimhen

: “sumega affare! Due giocatori al Napoli”Victorsarà uno dei grandi protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Il nigeriano di proprietà del Napoli sarà messo in vendita dopo il prestito al Galatasaray (la clausola è di 75 milioni di euro). I club di Premier League avrebbero messo gli occhi su di lui, la situazione si riscalderà nei prossimi mesi.In tal sensoarrivano indiscrezioni di mercato riferite da TBR Football. “Secondo quanto riferito da alcune fonti al capo corrispondente di TBR Football, Graeme Bailey, il Galatasaray non ha la possibilità di acquistare, ma il club della Super Lig turca è intenzionato a tenerlo, il che rimane una possibilità; tuttavia, in questa fase, l’opzione più probabile è un trasferimento in Inghilterra.