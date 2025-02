Ilrestodelcarlino.it - Dalle Marche all’Argentina, Tipicità dura un anno intero

Fermo, 13 febbraio 2025 –come “connessione tra diversità” è il fil rouge del programma dell’del brand ombrello marchigiano, presentato a Milano in occasione della BIT-Borsa Internazionale del Turismo. SaràFestival, la storica manifestazione che avrà luogo dal 7 al 9 marzo al Fermo Forum, ad aprire undi “connessioni” dall’Expo di Osaka. Con oltre 150 realtà in rassegna e più di 100 eventi in programma,Festival giunge alla sua trentatreesima edizione con un palinsesto che vedrà lemarchigiane ed i territori della “regione al plurale” confrontarsi con altre comunità italiane caratterizzate da giacimenti gastronomici ed esperienze immersive delle rispettive comunità locali: dalla Sicilia al Veneto, dalla Puglia alla Liguria, e poi ancora Basilicata, Abruzzo, Umbria, Toscana.