Ilfattoquotidiano.it - Dalle falle nella sicurezza alle espulsioni mancate: chi sono i killer delle stragi e degli attentati in Germania

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Prima Magdeburgo, ora Monaco. Otto anni fa Berlino. E nel mezzo altri attacchi.tanti gliavvenuti negli ultimi anni in. Molti di questistati commessi da stranieri, spesso già notiforze dell’ordine e sfuggiti ai controlli di polizia o dei servizi segreti, o sanitari nel caso di malattia psichica. L’episodio di oggi in Baviera, dove un 26enne afghano richiedente asilo e già notoautorità è piombato sulla folla, richiama quanto avvenuto il 20 dicembre a Magdeburgo, quando un medico saudita di 50 anni a bordo di un’auto si è lanciato sui visitatori del locale mercato di Natale travolgendo i passanti e provocando 6 morti e 200 feriti. Taleb Al Abdulmohsen era stato segnalatoautorità tedesche 110 volte: dagli uffici investigativi penali statali e dall’Ufficio federale di polizia criminale all’Ufficio federale per la protezione della Costituzione al Servizio federale di intelligence, tutti hanno avuto scontri con il cittadino di origine saudita.