Iodonna.it - Dalle battaglie medievali di Irama ad Achille Lauro nella Fontana du Trevi insieme a Celeste Della Porta

Leggi su Iodonna.it

Sono già disponibili su Youtube quasi tutti i video delle 29 canzoni in gara a Sanremo 2025 (manca solo quello di Massimo Ranieri). Ecco una selezione di quelli più affascinanti e, per certi versi, sorprendenti. Elodie a Sanremo 2025: «Dico tante caz.te, ma anche cose vere» X Come Volevo essere un durorivelazione Lucio Corsi dove recitano Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni.