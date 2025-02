Tvplay.it - Dal Milan al Barcellona, addio definitivo: Ibra gelato

Leggi su Tvplay.it

I rossoneri diconoad un obiettivo, tutto da rifare: i dettagli e la situazione di mercato.La sconfitta delin Champions League contro il Feyenoord getta un po’ di ombre sulle sensazioni positive che le prime due uscite rossonere post-mercato invernale avevano trasmesso.Dalal(LaPresse) tvplay.itL’1-0 subito dagli olandesi nella gara di andata degli spareggi europei è una brutta mazzata per gli uomini di Sergio Conceicao, che adesso deve rimettere in piedi l’umore di una squadra che stava cavalcando un’onda emotiva non di poco conto e che adesso rischia di sprofondare in un clima di nuova tensione. Il mercato portato a termine dalla dirigenza delha convinto tifosi ed esperti di mercato, che hanno visto in Joao Felix e in Santiago Gimenez due figure che potrebbero svoltare la stagione rossonera.