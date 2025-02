Calciomercato.it - Dal mancato rosso a Pjanic al gol irregolare di Frattesi: i 10 errori arbitrali più gravi in Serie A nell’era VAR

Leggi su Calciomercato.it

Ripercorriamo i 10piùnella storia dellaA dall’introduzione del VAR: tutti i casi che hanno fatto discutere Orsato ammoniscein Inter-Juventus nel 2018 (LaPresse) – Calciomercato.itDalla stagione 2017/2018 inA è stato introdotto il sistema del VAR. Ancora oggi, a distanza di 7 annate, proseguono le polemiche per glie il protocollo stabilito per alcuni casi specifici. L’ultimo caso in ordine cronologico, è quello legato al calcio d’angolo assegnato all’Inter nella partita contro la Fiorentina dello scorso 10 febbraio 2025, che ha portato al vantaggio dei nerazzurri.Il corner non andava assegnato, in quanto il pallone aveva attraversato la linea di fondo. Il gol scaturito da quell’angolo, però, non poteva essere annullato e nel corso di questo articolo ribadiremo il perché.