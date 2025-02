Spazionapoli.it - Dai lavori al Maradona al nuovo stadio del Napoli: “Da De Laurentiis mai atto formale” (VIDEO)

Ultimissime– Tutta la verità sull’incontro tra il sindaco Manfredi e il presidente delAurelio Desul restyling del Diego ArmandoIl temaè caldissimo in casa, specialmente in questi giorni che Aurelio Deha incontrato il sindaco Manfredi: ecco tutte le ultimissime.Ai microfoni di SpazioTalk abbiamo ospitato il consigliere comunale e Presidente Commissione Infrastrutture,Pubblici e Mobilità Nino Simeone, il quale ci ha raccontato il punto di vista istituzionale sul caso restylinge possibile nuova casa delcalcio.Infatti, le voci di corridoio vedono Aurelio Denon più interessato alla ristrutturazione dell’impianto di Fuorigrotta, ma al momento, come il consigliere, non sono arrivate proposte per costruire stadi in aree libere nel napoletano.