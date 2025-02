Ilgiorno.it - "Da quattro mesi siamo isolati da una frana"

OREZZO (Bergamo)Davivono praticamentea causa di unacaduta sulla provinciale 41 il 10 ottobre, giornata disastrosa nella Bergamasca sul fronte maltempo, che, per le forti piogge, provocò numerosi smottamenti in tutte le valli. È il calvario che sono costretti a subìre i 600 abitanti della frazione Orezzo, in Valle Seriana, a causa della chiusura della strada che conduce a Gazzaniga a causa delle profonde crepe sulla carreggiata provocate dallo smottamento. "L’unica via alternativa è buia e stretta, i fornitori non salgono perchè hanno difficoltà a percorrerla con i loro furgoni, i turisti ci hanno abbandonato e se devono salire dei mezzi dei vigili del fuoco o un’ambulanza, cosa si fa?",, il grido d’allarme dei residenti della piccola frazione. "Io devo scendere a Gazzaniga ogni giorno, proprio perchè i fornitori non salgono più in frazione - racconta un commerciante di Orezzo -.