Da quando non ho i capelli passo poco tempo davanti allo specchio | Bianca Balti ironizza sulla malattia sul palco di Sanremo

“Quanto, danon ho i“.hatoproprianel corso della seconda serata di2025. In un siparietto con Cristiano Malgioglio e Carlo Conti, in cui il presentatore si è dovuto esprimere su chi fosse più glamour tra i due, la modella ha mostrato grande autoironia e nel parlare di quantodedica alla cura del proprio corpo ha aggiunto: “Sempre perché non ho i”.Già in conferenza stampa la modella aveva fatto sapere quali fossero le proprie intenzioni: “Carlo mi ha chiamato per il Festival gli ho detto che non sarei venuta a fare la malata di cancro. Non perché non voglia raccontare il dolore, non che non ci sia stato in questi mesi. Vuole essere una celebrazione della vita”. Detto fatto.