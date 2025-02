Iodonna.it - Da Miu Miu a Hermès, il bauletto ha conquistato le passerelle. Merito di una silhouette pratica e capiente, forte di un appeal raffinato e contemporaneo

Leggi su Iodonna.it

Affari di cuore (e di testa). La ricerca dell’It Bag perfetta, infatti, è tanto un colpo di fulmine quanto un’investigazione. Il guardaroba di ogni fashionista, non a caso, deve poter contare su accessori eleganti eppure pragmatici, capaci di accompagnare chi li indossa in ogni momento della quotidianità. In vista della Primavera 2025, allora, è cominciata la caccia al tesoro verso la borsadonna più chic di stagione. Primavera-Estate 2025: 10 tendenze dalle sfilate X Ad unire perfettamente istanze differenti è, ancora una volta, la cosiddetta doctor bag.