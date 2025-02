Dayitalianews.com - Da ieri mattina sembra svanito nel nulla: ricerche in tutto il Lazio per il 44enne Daniele. L’appello social della famiglia per avere informazioni

Grande apprensione a Pomezia per la misteriosa scomparsa diPenna, 44 anni, di cui non si hanno più notizie dallo scorso 12 febbraio 2025. L’uomo è stato visto per l’ultima volta intorno alle 10 del mattino, nei pressipropria abitazione. Da quel momento, di lui si è persa ogni traccia, scatenando la preoccupazione di familiari e amici.L’ultimo avvistamento e l’auto ricercataSecondo quanto riportato,si sarebbe allontanato a bordo di una Fiat Punto grigio argento, targa CG773BZ. Le forze dell’ordine e i volontari stanno monitorando il territorio, invitando chiunque avesseutili a farsi avanti.Segni distintivi e abbigliamentoAl momentoscomparsa,Penna indossava:Giubbotto nero cortoPantaloni scuri con tasconi lateraliScarpe da ginnastica grigie DiadoraL’uomo ha un’êltezza di circa 1,80 metri**, corporatura media, carnagione chiara, occhi scuri, capelli corti neri e barba corta.