Da Gaza a Bergamo: un bimbo palestinese di 4 mesi sarà curato al Papa Giovanni XXIII

Cinque bambini provenienti dalle zone martoriate dalla guerra a, accompagnati da genitori e fratellini, saranno curati negli ospedali della Lombardia. I minori, che atterreranno nella tarda serata di giovedì 13 febbraio all’aeroporto di Linate dopo uno scalo in quello di Ciampino, rimarranno ricoverati ed ospitati in strutture del Sistema Sanitario Regionale sino a quando saranno in condizione di tornare a casa.Grazie a un’importante operazione di solidarietà e coordinamento tra il sistema sanitario regionale, il Ministero degli Affari Esteri, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e l’Organizzazione Mondiale della Sanità, i piccoli potranno finalmente ricevere quelle cure che non avrebbero potuto avere nel loro Paese.ASSESSORE BERTOLASO: QUI NESSUNO È STRANIERO – “Regione Lombardia – ha affermato l’assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso – ha subito dato ogni tipo di disponibilità per accogliere e curare questi bambini colpiti dalla tragedia della guerra e dalla difficoltà della malattia.