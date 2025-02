Ilgiorno.it - Da Binasco fino alla Regione. Gli agricoltori protestano: "Il settore è in ginocchio"

"Fra calamità naturali e concorrenza estera, siamo in. Se non ci verrà concesso lo stato di crisi, con una moratoria sui mutui, centinaia di aziende saranno costrette a chiudere. Mai come adesso serve l’aiuto delle istituzioni per garantire la sopravvivenza di unin forte sofferenza". Gli esponenti di "Riscatto agricolo" lo hanno ribadito nel pomeriggio di ieri, in, dove una delegazione degliche dfine di gennaio protesta con un presidio permanente aè stata ascoltata nell’ambito di un’audizione della Commissione "agricoltura, montagna e foreste". In mattinata i manifestanti sono partiti davolta di Milano, con l’intento di sensibilizzare politici e opinione pubblica sui problemi del comparto agricolo. Tra i più gravi, il meteo impazzito che compromette i raccolti.