Lanazione.it - Cure palliative sì, eutanasia no: "Nella nostra Costituzione non c’è il diritto alla morte"

Leggi su Lanazione.it

"Esisteilcura non un. Sì alle, no al suicidio assistito". Lo dichiara Don Maurizio Gronchi, pontederese, teologo, docente di Cristologia presso la Pontificia Università Urbaniana, consultore della Congregazione per la dottrina della fede e della Segreteria generale del Sinodo dei vescovi. La Regione Toscana colma un vuoto legislativo sul suicidio assistito? "La legge intitolata ‘Modalità organizzative per l’attuazione delle sentenze della Corte costituzionale 242/2019 e 135/2024’, approvata dal Consiglio regionale della Toscana, è la prima legge in Italia sul suicidio assistito, sebbene sia stata presentata come legge meramente organizzativa e procedurale, in attuazione di quanto disposto dalle sentenze della Corte costituzionale richiamate nel titolo.