Cura del melanoma, donato al Papa Giovanni un nuovo strumento per la biopsia liquida

Bergamo. È operativo in Anatomia Patologica all’OspedaleXXIII undiagnostico progettato per automatizzare il processo di estrazione degli acidi nucleici destinato ad avere un ruolo rilevante per ladele di altre patologie oncologiche. Ilestrattore automatico di acidi nucleici DNA e RNA di ultima generazione,da A.O.B. Associazione Oncologica Bergamasca, consente una diagnostica molecolare avanzata dei tumori e offre l’opportunità della.Larappresenta una delle ultime frontiere dell’oncologia poiché permette di individuare tracce di DNA del tumore tramite un semplice prelievo di sangue (ctDNA).Laoffre il decisivo vantaggio di rilevare tempestivamente eventuali recidive di malattia tramite il sangue e di monitorare la risposta ai trattamenti oncologici, senza la necessità di ripetere invasive biopsie di tessuto tumorale.