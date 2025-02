Ilfoglio.it - Crosetto ci dice perché è giusto lottare per inserire gli investimenti sull’IA nelle spese per la Difesa

Leggi su Ilfoglio.it

Sul Foglio di ieri, abbiamo dato la notizia che il governo, per provare ad aiutare l’Unione europea a essere più competitiva sul tema dell’intelligenza artificiale, ha scelto di farsi promotore in . Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti