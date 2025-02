Crollo infinito dell’industria | a dicembre produzione -71%

Lanotiziagiornale.it - Crollo infinito dell’industria: a dicembre produzione -7,1%

Siamo arrivati al ventitreesimo mese consecutivo di calo dellaindustriale.2024 si è chiuso con un -7,1% su base annua. Unquesto che fa male per le sue dimensioni e la sua intensità. Eppure, appena qualche giorno prima, la premier Giorgia Meloni alla Cisl aveva ribadito l’importanza che il governo attribuisce al confronto con settori produttivi, lavoratori e imprese. Pensiamo, un po’, se non gli attribuisse importanza. I dati smontano la sua propaganda.Tonfo della industria a2024: -7,1% su annoA2024 si stima che l’indice destagionalizzato dellaindustriale diminuisca del 3,1% rispetto a novembre. Al netto degli effetti di calendario, al’indice complessivo diminuisce in termini tendenziali del 7,1% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 20 contro i 18 di2023).