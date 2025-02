Quotidiano.net - Crolla la produzione industriale

Leggi su Quotidiano.net

Laa dicembre: -7,1% rispetto allo stesso mese del 2023, con diminuzioni consistenti soprattutto per il comparto dei mezzi di trasporto (-23,6%) e per il tessile e abbigliamento (-18,3%). Nella media del 2024, si è registrato un calo complessivo delladel 3,5% che segue però una flessione del 2% segnata nel 2023. In sostanza il rallentamento e poi la frenata brusca dell’economia è testimoniata da 23 mesi consecutivi di flessione tendenziale e nel 2024 da cali congiunturali segnati in tutti i trimestri. Particolarmente accentuata la crisi dell’auto, con l’Anfia che annuncia unaa -65% a dicembre e nel 2024 a -43%. Le difficoltà produttive appaiono evidenti soprattutto in alcuni settori. A fronte di un calo complessivo del 3,5% tiene infatti in media annua solo l’energia con un -0,6% mentre si registra un tonfo consistente soprattutto per i beni strumentali (-4,7%) e per i beni di consumo durevoli (-4,8%) mentre i non durevoli segnano un -2,9%.