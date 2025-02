Davidemaggio.it - Cristicchi vs Amadeus: “Nei suoi Festival sarei stato a disagio”

E’ tra i favoriti alla vittoria finale: Sala Stampa, Radio e Televoto lo hanno piazzato tra i primi 5 in entrambe le prime due serate e si è già assicurato il premio per il miglior testo. Simonecon Quando sarai piccola sembra aver fatto centro aldi Sanremo 2025, nonostante la canzone non sia del tutto ‘fresca’ (l’ha scritta cinque anni fa) e soprattutto dopo averla già proposta negli ultimi, senza successo.L’avevo proposta anche addichiara il cantautore al Corriere. “Nessuna rabbia”, aggiunge, riferendosi all’ex conduttore e direttore artistico di Sanremo, poiché “sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri”. Poi, però, nemmeno troppo tra le righe, una stoccatina adnon la risparmia:Anzi, ringrazioper non averla scelta: neie fuori luogo.