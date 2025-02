Biccy.it - Cristicchi su Amadeus: “Ai suoi Festival mi sarei sentito a disagio”

Leggi su Biccy.it

Quella di Michele Bravi non è stata l’unica canzone che parlava di Alzheimer cheha bocciato daidi Sanremo. Anche Quando Sarai Piccola di Simoneaveva fatto la stessa fine. Lo ha svelato lui sottolineando di non aver per questo “nessuna rabbia”.“L’avevo proposta anche ad, ma nessuna rabbia. Sono fatalista e credo che siano le canzoni a decidere quando sono pronte per gli altri. Anzi, ringrazioper non averla scelta: neistato ae fuori luogo“. Un’esternazione che non è piaciuta al popolo del web e che anche io ho trovato poco di classe. NON TOCCATEMI.?Simone: “Mi ha scritto la Federazione Nazionale Alzheimer”“Continuano i messaggi di vicinanza a questo brano, in particolare la Federazione Nazionale Alzheimer, che credo che è quella che coinvolga un milione, se non sbaglio, un milione e quattrocentottantamila malati, e quindi è la federazione più importante che c’è in Italia, in questo senso.