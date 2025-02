Thesocialpost.it - “Cristicchi non potrà mai vincere Sanremo”: lo dicono i social, canzone troppo triste non da Eurovision

Simoneè tornato sul palco dicon unaintensa e malinconica, che ha subito diviso il pubblico. La sua ballata, densa di significato e emozioni profonde, si è distinta dalle performance più energiche e pop che spesso puntano a scalare le classifiche europee. Tuttavia, non tutti sembrano convinti che questa scelta possa portarlo alla vittoria.Sui, in particolare su Facebook, sono comparsi diversi commenti che mettono in dubbio le possibilità didi trionfare al Festival. Il motivo? “Èper, figuriamoci per l’”, scrive un utente. Un altro rincara la dose: “Nonmai, l’vuole spettacolo, non canzoni che fanno piangere”. Tra critiche e pareri sinceri, emerge un’idea ricorrente: ladisembrafuori dagli schemi per adattarsi a un contesto competitivo come quello europeo.