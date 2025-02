Davidemaggio.it - Cristicchi corregge il tiro su Amadeus: “Quest’anno mi sento più a mio agio perché si è dato più spazio ai cantautori”

Simonecorre subito ai ripari. Dopo aver ‘ringraziato’per non aver scelto in precedenza Quando sarai piccola, la canzone con cui concorre a Sanremo 2025,nei suoi Festival “sarei stato a dis“, il cantautore romano ha ritrattato in parte le sue affermazioni a La Volta Buona. Tuttavia, la spiegazione che ne è seguita è stata poco convincente.Non voglio assolutamente creare questo dis, questa tensione, con. Non è proprio nel mio stile. Anzi, devo ringraziaregrazie a lui i miei figli, Tommaso e Stella, guardano Sanremo.lui ha avvicinato i giovani a Sanremo in queste cinque edizioni. E quindi per questo lo ringrazioha cercato goffamente dire ildurante la chiacchierata con Caterina Balivo, buttandola sul pubblico giovane, che probabilmente spera di continuare ad agganciare,il risultato incoraggiante raggiunto ieri sera anche grazie al televoto, nel corso delle prossime serate del Festival.