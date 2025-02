Secoloditalia.it - Cristicchi: “Amadeus rifiutò il brano su mia madre. Meglio: sarei stato a disagio nei suoi festival”

Due standing ovation in due serate consecutive per Simone. Che lascia il segno in questo Sanremo 2025 per la delicatissima lettera-canzone che ha dedicato alla mamma malata di Alzheimer, accudita dal figlio come una bambina. Unche ha convinto per la sua qualità, premiato dalle giurie di Radio, Sala Stampa e dal televoto, elogiato sui social. Sembra strano, ma questo“Quando sarai piccola” non nasce ora per iltargato Carlo Conti. E’ nato 5 anni fa. Lo racconta il cantautore romano in una bella e sincera intervista al Corriere della Sera.: “Il mioproposto anche ad”«L’ho scritto 5 anni fa e racconta il mio vissuto. È cambiato nel tempo. Nella prima stesura non c’era il passaggio sulla rabbia che c’è nello special perché nella mia esperienza personale quel momento è arrivata dopo.