Cataniatoday.it - Crisi StMicroelectronics, M5S: "Trantino intervenga subito presso il governo per tutelare i lavoratori".

Leggi su Cataniatoday.it

La decisione didi mettere in cassa integrazione 2.500del sito di Catania per due settimane – dal 15 marzo e dal 27 aprile – è un campanello d’allarme che non possiamo ignorare. Chiediamo al Sindaco Enricodi intervenire immediatamenteil Ministero.