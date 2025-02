Bergamonews.it - Cresce ancora il commercio in città: 7.413 attività, +296 rispetto al 2023

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Continua are il numero dellecommerciali a Bergamo. Nel 2024 sono 7.413 gli esercizi, con una crescita di 296 unitàalquando erano 7.077.I dati elaborati dall’Ufficiodel Comune al 31 dicembre 2024. Il trend si conferma positivo per il secondo anno di seguito, se consideriamo il dato del 2022 che ne contava 6.763.A incidere in modo più significativo lericettive non alberghiere, 1.394, in crescita di 296 unitàal. Un dato consistente anche se in lieve flessioneal +308 registrato nelsul 2022.“I dati evidenziano prima di tutto una crescita complessiva degli esercizi – commenta Sergio Gandi, vicesindaco e assessore al-. L’aumento dellericettive non alberghiere è strettamente connesso alla capacità di Bergamo e del territorio di rappresentare una meta di grande interesse per italiani e stranieri”.