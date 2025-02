Crepet | I social rendono cattivi indifferenti e obbligato all’ossessione di visibilità Vietarli fino ai 16 anni

Leggi su Orizzontescuola.it

Paolo, psichiatra e divulgatore, affronta ancora una volta il problema della violenza giovanile, del cyberbullismo e dell'impatto deinetwork sul comportamento delle nuove generazioni. Secondo lui, il problema non è recente e non è nato con la pandemia, ma ha subito un’accelerazione con l’avvento delle piattaforme digitali. Così, in una intervista alla Gazzetta di Reggio.L'articolo: “Idiai 16” .