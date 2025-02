Secoloditalia.it - «Credenziali ineguagliabili»: la rivista Usa rilancia l’ascesa di Meloni tra Ue e Washington

Leggi su Secoloditalia.it

Il ruolo «inedito» che come premier ha saputo conquistare per l’Italia e i buoni rapporti, anche personali, che ha saputo costruire con Donald Trump e Elon Musk. Questo, anche per laForeign Policy, voce statunitense molto autorevole per le relazioni internazionali, rende Giorgiail «ponte» naturale tra la nuova amministrazione Usa e l’Ue.Anche per “Foreign Policy”è il ponte tra Ue e UsaL’analisi sullo stato dei rapporti tra le due sponde dell’Oceano e su comeabbia saputo conquistarsi il ruolo di interlocutore privilegiato del nuovo inquilino della Casa Bianca è, per il periodico, anche l’occasione per ripercorrere le tappe che hanno fatto del premier italiano «la leader di punta dell’Europa».Il pragmatismo della destra di governo«La traiettoria politica di– sostiene Foreign Policy – traccia il suo passaggio, dopo essere diventata primo ministro, da leader focoso di destra di un partito con radici neofasciste del dopoguerra a conservatrice più “normale”, soprattutto in politica estera.