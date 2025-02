Ilgiorno.it - Crac Malaspina, in appello chieste le condanne di un’avvocata e due commercialisti

Vimercate, 13 febbraio 2025 - Al processo davanti alla Corte didi Milano per la vicenda dell'imprenditore vimercatese accusato di avere tentato di salvare il suo impero immobiliare milionario dal fallimento assoldando una “corte dei miracoli” di professionisti, la Procura generale ha chiesto la conferma della condanna a 12 anni di reclusione per Giuseppee la conferma dell'assoluzione solo per l'avvocato ex giudice della sezione fallimentare monzese Gerardo Perillo e invece la condanna a 5 anni e 2 mesi per l'avvocata Fabiola Sclapari e a 4 anni e mezzo ciascuno per iAntonio Ricchiuto (genero di Perillo) e Salvatore Tamborino. Le loro assoluzioni in primo grado da parte del Tribunale di Monza erano state decise per alcuni capi di imputazione con formula piena, per altri per insufficienza di prove.