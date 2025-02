Ilfattoquotidiano.it - “Costretti a rimanere inginocchiati sale grosso”: arrestati i genitori che maltrattavano 6 figli

Una coppia diucraini, rifugiata in Italia a causa del conflitto, è finita in carcere per i maltrattamenti nei confronti dei loro sei, di età compresa tra i 2 e i 15 anni. I minori sono stati sottoposti a violenze quotidiane, tra cui botte, offese e punizioni umilianti, come doverper ore con le braccia alzate e in ginocchio sulracconta Il Tirreno. La denuncia è arrivata dallaa maggiore, che, dopo essere fuggita da casa, ha raccontato tutto ai servizi sociali.L’episodio è avvenuto nella Valdinievole, in provincia di Pistoia. Le indagini, avviate dopo la denuncia della ragazza, hanno potuto contare sull’installazione di telecamere nascoste nell’abitazione, che hanno confermato quanto raccontato dalla giovane. In uno degli episodi più gravi, uno deisarebbe stato ferito a una gamba con un coltello.