Cosmoprof Zannini | Attendiamo oltre tremila espositori da 65 paesi

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – “La prossima edizione disi presenta molto bene, i numeri sono molto positivi.da 65con una crescita generale del +5,8%. Le aspettative sono positive, ad oggi la visitazione è in crescita rispetto all’anno scorso, soprattutto per la parte estera. Per quanto riguarda i contenuti, come ogni .