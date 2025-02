Giornalettismo.com - Cos’è una CDN, come funziona e come protegge i dati distribuiti

Leggi su Giornalettismo.com

Le CDN sono fondamentali per la tenuta di internet e – con la diffusione del calcio in streaming e di serviziDazn – abbiamo visto bene cosa succede se nonno. Con il potenziamento delle CDN cui il calcio ha fatto da traino negli ultimi anni, il termine è entrato sempre più nel linguaggio comune e oggi puntiamo a spiegareuna CDN ere i tuoicon una CDN Sicurezza informatica e CDNuna CDN e: conclusione Una CDN o Content Delivery Network è un servizio che distribuisce contenuti su più server, riducendo i tempi di caricamento delle pagine web e migliorando l’esperienza degli utenti. Quando un utente richiede una pagina web, la richiesta viene instradata al server CDN più vicino, che fornisce il contenuto. Le CDN utilizzano anche tecniche di caching per salvare le pagine web e i contenuti statici, migliorando ulteriormente le prestazioni del sito.