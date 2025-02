Juventusnews24.com - Cosatti elogia quel bianconero: «Dà fiducia e garanzie a Thiago Motta. Si parla anche troppo poco di lui»

di Redazione JuventusNews24unin vista di Juve Inter in programma domenica sera: la sua analisi verso il Derby d’ItaliaIn collegamento con Sky Sport, Francescohato in vista di Juve Inter di domenica sera, concentrandosi poi sul rendimento di Weston McKennie.LE PAROLE – «Sidi lui. Questa estate era in uscita, poi si sono sbrogliati i problemi legati al contratto. Da dicembre il suo campionato è cambiato, è sempre titolare e in posizioni diverse. E’ un giocatore che fa assist, fa gol importanti comelo con il PSV. Dove lo metti dà il suo contributo e il fatto checontinui a sceglierlo significa che dà, dà garanzia».Leggi su Juventusnews24.com