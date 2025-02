Cosa succederà stasera Sanremo 2025 terza serata | scaletta cantanti ospiti e sorprese

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il Festival dientra nel vivo con la sua, segnando il giro di boa della kermesse musicale. Dopo due notti di emozioni, il palco dell’Ariston si prepara ad accogliere l’altra metà degli artisti in gara: 14 Big, che ancora non si sono esibiti, presenteranno le loro canzoni al pubblico e alle giurie.Come nelle prime due puntate, la classifica provvisoria sarà determinata attraverso il Televoto e la Giuria Radio, aggiungendo ulteriore suspense alla competizione. Alla fine dellaverranno annunciati i cinque artisti più votati, delineando così i nuovi equilibri della gara. La scorsa notte ha riservato un colpo di scena inaspettato: Fedez è riuscito a entrare tra i primi cinque, scalzando Brunori Sas, che non si era ancora esibito. Con il ritorno sul palco del cantautore calabrese, sarà interessante vedere come cambieranno i voti e quali saranno le nuove posizioni in classifica.