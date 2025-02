Linkiesta.it - Cosa si nasconde dietro un nome, nelle profondità delle radici familiari

Leggi su Linkiesta.it

Alberi dentro il bosco tarantino che si para fitto davanti agli occhi. Alberi genealogici che contengono, nella propria ramificazione, un mistero. Rami ancora intatti, e rami spezzati. E dentro a questa selva, sia letterale che figurata: Marco Petrovici, il protagonista del nuovo romanzo di Mario Desiati, “Malbianco” (Einaudi), in cerca di una verità sia intima che familiare.Il Malbianco, scrive Desiati verso la fine del libro, è «un fungo, un parassita, assomiglia a una nebbia che scende sulle foglie, sui germogli e sui frutti, riveste l’albero con un feltro bianco e ne fa sparire i colori. Il malbianco è come un velo sotto cui spariscono gli alberi». Ci si può sentire tutti interi se intera non è la nostra storia familiare, e se al contrario questa è una storia dove le intermittenze della memoria o lo spazio cavo dei non detti tracciano una linea discontinua? Marco Petrovici parte da qui: dalle intermittenze che resistono nei racconti di chi lo ha preceduto.